L'OM en C1, Jean-Pierre Papin donne le mode d'emploi

Il ne reste que 6 journées de championnat, et l'Olympique de Marseille a 10 points de retard sur le LOSC, 4e et dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Un dirigeant phocéen estime néanmoins qu'une qualification en C1 la saison prochaine est encore possible, par un autre moyen.

Avec trois défaites consécutives en Ligue 1, l'OM a probablement anéanti ses espoirs de participation à la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Il ne reste que 6 matchs de championnat et Marseille possède 10 unités de retard sur Lille. Néanmoins, un dernier espoir permet aux Marseillais de s'imaginer en C1 la saison prochaine. Il s'agit de l'Europa League. Si l'OM parvient à remporter cette édition 2024, alors ils seront immédiatement qualifiés pour la Ligue des Champions. C'est par exemple ce qui est arrivé à Séville la saison dernière, 12e de la Liga, mais vainqueur de la C3, face à l'AS Rome. Jean-Pierre Papin croit fermement en cette possibilité.

Jean-Pierre Papin voit l'OM remporter la Ligue Europa

« Vu comment c’est embarqué en championnat, on n’a pas le choix que de gagner la Ligue Europa si on veut aller en Ligue des Champions l’année prochaine. Moi, je crois que cette équipe est capable de renverser la vapeur quand on ne s’y attend pas » a affirmé le conseiller de Pablo Longoria dans un entretien avec le média La Marseillaise. Marseille va d'abord devoir se débarrasser du Benfica Lisbonne en quart de finale. Enfin, dans une hypothétique demi-finale, le club de la cité phocéenne sera opposé à Liverpool ou à l'Atalanta Bergame. Dans l'autre moitié du tableau, l'AC Milan ou le Bayer Leverkusen sont également encore présents et rêvent aussi d'un titre. Le parcours risque d'être très difficile pour l'OM mais il rendrait ce sacre encore plus dantesque. Jean-Pierre Papin est optimiste pour les chances des Marseillais avant l'obstacle portugais.