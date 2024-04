OM ‍: Murillo prêt à taper du poing sur la table

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé à la fin du mercato estival à l'Olympique de Marseille, Michael Murillo dépanne bien au club de la cité phocéenne comme latéral droit, pour remplacer parfois Jonathan Clauss. Le joueur panaméen souhaite désormais prendre ses responsabilités.

Après quatre saisons passées sous les couleurs d'Anderlecht, dont trois comme titulaire, Michael Murillo a tenté l'expérience à l'OM. À 28 ans, le défenseur découvre la Ligue 1 et l'Europa League pour la première fois de sa carrière. Néanmoins, il reste un joueur d'expérience avec 70 sélections au Panama, 44e nation au classement FIFA. Si ses débuts ont été assez prometteurs à Marseille, Michael Murillo a ensuite été victime d'une blessure. Il vient de revenir et commence à retrouver du temps de jeu sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Loin d'être encore un cadre du vestiaire olympien, l'ancien défenseur des Red Bulls de New York souhaite prendre plus d'importance et devenir progressivement l'un des tireurs attitrés pour frapper les coups francs.

Murillo veut s'imposer à l'OM

« Généralement en sélection, c'est plutôt moi qui frappe les coups francs. Après ici, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai eu quand même une blessure assez importante, il me manque encore peut-être cette personnalité pour demander, mais bientôt je pense que je vais l'avoir pour pouvoir leur dire de me laisser un ou deux coups francs » a confié Murillo dans une interview accordée au journal Le Phocéen. Pour le moment, aucun joueur ne parvient réellement à être considéré comme le tireur numéro un de coup franc. Cette place reste donc à prendre, mais le numéro 62 de l'OM doit réussir à s'affirmer auprès de ses coéquipiers et démontrer lors des séances d'entraînement qu'il possède les qualités pour endosser ce rôle. Car pour le moment, Michael Murillo n'a disputé que 17 matchs cette saison avec l'OM et a encore beaucoup à prouver.