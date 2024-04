OM ‍: Les 4 Fantastiques sont surveillés

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré la fatigue de la coupe d'Europe et l'enchaînement des matchs, l'OM sera un adversaire coriace pour Nice mercredi soir. Jean-Clair Todibo s'attend à un vrai choc dans la course à l'Europe et insiste sur les points forts de l'effectif olympien.

Neuvième de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue Europa, l'OM offre une drôle de saison à ses supporters. Les critiques ont été nombreuses envers les joueurs phocéens cette saison. Néanmoins, au vu du parcours marseillais en C3, difficile de prétendre que l'OM n'a pas de joueurs talentueux. Malgré un effectif décimé par les blessures, les Marseillais ont su renverser Benfica jeudi soir avant de ramener un point de Toulouse dans un match de championnat peu évident. Nice, adversaire des Phocéens mercredi soir, est bien prévenu.

4 joueurs de l'OM à surveiller pour Nice

Interrogé par le quotidien régional Nice-Matin, le défenseur niçois Jean-Clair Todibo a exprimé sa méfiance concernant l'OM. Il a analysé l'équipe de Jean-Louis Gasset et a mis en lumière les joueurs phocéens qui l'effraient. Comme prévu, le remuant et efficace Pierre-Emerick Aubameyang (25 buts toutes compétitions confondues) aura toute son attention. Il pointe aussi du doigt trois autres dangers à l'OM dont les noms n'étaient pas tous attendus il y a quelques semaines.

Balerdi is something else😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/tDToKsubW0 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 18, 2024

« Ils ont de grosses individualités sur chaque ligne. J'aime beaucoup ce que propose Balerdi cette saison. Je vois sa progression depuis que je suis revenu en Ligue 1, elle est impressionnante. C'est un défenseur que j'aime beaucoup dans le style de jeu. Au milieu, ils ont Harit et Veretout, deux joueurs très intéressants. Et devant, Aubameyang. C'est un très bon attaquant. Je n'ai pas besoin de le vendre, tout le monde le connaît. C'est le meilleur joueur de l'OM cette saison, il permet à cette équipe de respirer », a t-il décrypté. Une analyse cohérente pour ces 4 hommes, y compris l'ancien mal-aimé Balerdi qui a été étincelant contre Benfica jeudi dernier.