OM : Neymar échappe au pire, Marseille plaide coupable

Par Eric Bethsy

Après la défaite contre le Paris Saint-Germain (1-0) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a envisagé de faire appel concernant l'expulsion de Samuel Gigot. Mais le club phocéen a fini par se raviser, estimant que son défenseur central était bien coupable d’un geste très dangereux sur le Parisien Neymar.

Clément Turpin n’a pas été épargné après le Classique. L’arbitre du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a dû gérer plusieurs situations litigieuses. Et certaines décisions n’ont pas plu au camp olympien. On pense évidemment aux deux actions qui auraient pu aboutir à un penalty en faveur des hommes d’Igor Tudor. Le latéral gauche parisien Juan Bernat a en effet accroché Jonathan Clauss dans la surface. Tandis que Nordi Mukiele a arrêté un ballon d’une main involontaire. Mais ce n’est pas tout.

💬 ÉRIC DI MECO (sur l'arbitrage) :



"Sur le carton 🟥, Neymar, on le connaît, il anticipe la faute et en rajoute. Plein d’arbitres tombent dans le panneau. Je ne comprends pas la non-intervention de la VAR. Elle doit dire : « Il y a coup franc et jaune », point barre" — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) October 17, 2022

L’Olympique de Marseille a très mal digéré le carton rouge direct donné à Samuel Gigot. On jouait la 72e minute lorsque le défenseur central, chargé de suivre Neymar, a sévèrement taclé le Brésilien au milieu de terrain. A vitesse réelle, le contact semble impressionnant. Mais les ralentis montrent que l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas été touché. C’est pourquoi le vice-champion de France a envisagé de faire appel pour annuler la suspension de Samuel Gigot. Mais selon les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille s’est finalement ravisé.

L'OM accepte la suspension de Gigot

Le club phocéen a décidé de ne pas contester la décision de Clément Turpin, estimant que son défenseur central n’avait pas suffisamment maîtrisé son geste pour espérer amadouer la commission de discipline. Il est vrai que sans l’anticipation du Brésilien, le tacle sévère de Samuel Gigot aurait pu faire des dégâts. Le Marseillais sera donc suspendu pour la réception du Racing Club de Lens samedi (21h). Un coup dur pour le coach Igor Tudor puisque l’autre défenseur central Eric Bailly devrait déclarer forfait à cause d’une blessure à la cuisse. Le Croate pourrait tout de même enregistrer le retour de Sead Kolasinac.