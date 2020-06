OM : Boudjellal dévoile le timing idéal de la vente

Dans : OM.

Depuis vendredi matin, le ticket Mourad Boudjellal- Mohamed Ayachi Ajroudi est officiellement candidat au rachat de l’Olympique de Marseille.

Sur l’antenne de RMC lundi après-midi, l’ancien président du Rugby Club de Toulon a confirmé qu’une lettre d’intention allait être transmise à Frank McCourt cette semaine. Mais pour l’heure, le flou est encore épais sur le timing d’une éventuelle vente, alors que Jacques-Henri Eyraud a clairement indiqué samedi en conférence de presse qu’une cession de l’Olympique de Marseille n’était pas à l’ordre du jour. Pourtant, Mourad Boudjellal compte bien sur un été mouvementé en Provence puisque selon les informations du Figaro, l’entrepreneur de 60 ans espère une vente avant début septembre.

« Le scénario idéal pour les investisseurs représentés par le dirigeant varois reposerait sur une vente avant début septembre, ou à défaut à la fin de l’année » indique le média, qui confirme par ailleurs une offre d’un oligarque russe proche de Vladimir Poutine pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Autant dire que le sujet de la vente de l’OM n’a pas fini de faire du bruit dans les semaines et les mois à venir. De nouvelles informations pourraient être communiquées dès ce mardi puisqu’il se murmure que Mourad Boudjellal et les investisseurs qu’il représente attendent avec impatience la publication des comptes de Ligue 1 par la DNCG. Cela tombe bien, c’est ce mardi que cette échéance est prévue. Une étape importante pour valoriser le prix global du club car certaines sources du journal font état d’un déficit conséquent pour le club phocéen. « Le chiffre pourrait dépasser les 100 millions d’euros. Trou qu’il faudra combler pour Frank McCourt et sur lequel les investisseurs du Moyen-Orient comptent surfer pour faire baisser le prix de vente » est-il expliqué...