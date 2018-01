OM : Nabil Djellit assume sa grosse bourde sur Florian Thauvin

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin réussit une saison de très haut niveau avec l'Olympique de Marseille, mais cela ne lui assure pas encore une place en équipe de France les joueurs étant nombreux à postuler à sa place. Evoquant la situation du joueur marseillais, Nabil Djellit admet s'être trompé et il reconnaît que Florian Thauvin a pris une ampleur assez incroyable.

« Pour moi, Florian Thauvin n’est plus, comme je le disais avant, un joueur sur-côté, je assume car je n’ai pas toujours été très sympa avec lui. Si je me suis trompé sur Thauvin ? Oui mais moi je suis capable de le dire, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Ce qu’il réussit à l’Olympique de Marseille c’est fantastique, il a piqué la vedette à Dimitri Payet, pour moi c’est l’atout offensif numéro 1 de l’OM et l’OM a bien fait de le verrouiller l’été dernier en le prolongeant car il était vraiment courtisé par la Roma qui pouvait mettre 30ME. Aujourd’hui il vaut beaucoup plus. Il postule évidemment à une place en équipe de France, même si la concurrence est énorme. Coman par exemple joue la Ligue des champions avec le Bayern Munich. Je lui souhaite d’aller au Mondial, mais pas de chance pour lui il est en concurrence à son poste avec des joueurs qui sont de classe mondial », explique le journaliste de la chaîne L'Equipe.