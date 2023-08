OM ‍: Michael Murillo arrive, l'inquiétude grimpe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va recruter dans les prochaines heures le défenseur Michael Murillo en provenance d’Anderlecht. Une surprise pour pas mal d'observateurs, pas des plus rassurés quant à ce transfert de Pablo Longoria.

L'OM aura été particulièrement actif cet été sur le marché des transferts. Et ce n'est pas terminé. Marcelino compte récupérer un nouveau défenseur, alors que les échéances seront nombreuses cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Pablo Longoria et Javier Ribalta ont pas mal scruté de profils ces derniers temps. Et l'heureux élu sera Michael Murillo. Le défenseur officie du côté d'Anderlecht et n'a pas un CV énorme à 27 ans. Son arrivée à l'OM, qui surprend pas mal de monde, devra faire taire les critiques son sujet, qui sont assez fortes. Ce n'est pas Florian Holsbeek, spécialiste du football belge, qui dira le contraire.

Murillo, Longoria s'est planté ?

Lors d'un entretien accordé à Football Club de Marseille, Holsbeek n'a pas été tendre sur Murillo, notamment sur ses capacités à savoir... défendre : « C’est un joueur qui est arrivé en Belgique avec une belle carte de visite. Un international qui a joué la Coupe du monde… A côté de ça c’est un joueur qui a énormément de problème. Il est nonchalant. Il n’actionne pas le contre-pressing à la perte de balle… Le problème ce n’est pas qu’il ne veut pas défendre, c’est qu’il ne sait pas défendre. Il ne ressert pas assez dans l’axe quand le jeu se passe à gauche. Il ne rentre pas, il laisse de l’espace. Dans son dos, il y a toujours des espaces, il ne sait pas s’aligner et défendre à 4. (...) Il prend l’homme, il prend des rouges stupides, il ne sait pas gérer ses émotions. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Longoria pour aller le chercher lui. Pour moi, c’est presque un flop annoncé. Ou alors ce serait un gros gros miracle. (...) Il va laisser des espaces dans son dos et ça va foutre tout le monde dans la merde ». Rhabillé pour l'hiver, Murillo va néanmoins devoir faire abstraction des critiques pour montrer sa valeur. Mais il ne part pas avec des points d'avance, même s'il ne devrait pas être un joueur autre que de rotation.