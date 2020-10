OM : McCourt voulait y échapper, Mediapro détruit son plan

Dans : OM.

Après avoir dépensé près de 300 millions d’euros depuis son arrivée en 2016, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt ne souhaite plus remettre la main à la poche. Mais les difficultés du club phocéen et le contexte pourraient l’y obliger.

A l’image de tous les pensionnaires de Ligue 1, l’Olympique de Marseille prie pour que la Ligue de Football Professionnel et Mediapro trouvent un accord. Car avant même cette menace concernant les droits TV, le club phocéen était déjà en grande difficulté sur le plan économique. Tout le monde sait que le vice-champion de France n’avait qu’une enveloppe très limitée pour renforcer son effectif cet été. A tel point que la priorité du directeur du football Pablo Longoria, comme pour son prédécesseur Andoni Zubizarreta, était de vendre les joueurs à forte valeur marchande. Et Frank McCourt dans tout ça ?

Après avoir investi près de 300 millions d’euros depuis son arrivée en 2016, le propriétaire serait réticent à l’idée de remettre la main à la poche. Il faut dire que son argent n’a pas toujours été utilisé avec pertinence… Mais malheureusement pour l’Américain, le contexte actuel, avec l’affaire du diffuseur et la crise sanitaire, pourrait selon Bruno Blanzat l’obliger à faire un nouvel effort. « Frank McCourt va être obligé de remettre de l’argent, c’est certain, a prévenu le journaliste de France Bleu Provence, contacté par Football Club de Marseille. Les clubs qui ont un actionnaire comme lui seront peut-être un plus protégés. Encore faut-il qu’ils aient les reins solides, et qu’ils acceptent de remettre la main au pot. Mais là ce sera une obligation. » Dans ces conditions, des rumeurs de vente du club ne tarderont pas à réapparaître...