OM : Giroud, Mitroglou, le projet McCourt a coulé ce jour-là

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes et l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à recruter un avant-centre.

Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, le recrutement à ce poste de buteur est un véritable problème pour l’OM. La venue de Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors pour environ 15 ME n’a pas été un fiasco. En revanche, les transferts de Valère Germain et de Kostas Mitroglou en 2017 ont véritablement plombé les finances du club, d’autant plus que les deux joueurs ne se sont jamais imposés au niveau espéré. Une situation d’autant plus rageante qu’avant de recruter Germain et Mitroglou, l’OM possédait dans ses rangs un attaquant très efficace en la personne de Bafétimbi Gomis.

Pour le journaliste de FC Marseille Mourad Aerts, il est clair que le projet de Frank McCourt a basculé le jour où la panthère a été mal remplacé par Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia à l’époque. « A l’époque on disait tous que le départ de Gomis c’étais pas trop grave parce qu’on allait recruter un meilleur attaquant. On parlait notamment de Giroud. Et Giroud c’est meilleur que Gomis, donc cela n’aurait pas posé de problème. Le problème ce n’est pas le départ de Gomis, c’est d’avoir fait croire que tu pouvais attirer mieux. Ils ont fait une très grosse campagne de communication en disant notamment que pour Diego Costa « on ne s’interdisait rien »… Et au final, tu prends Kostas… » a regretté le spécialiste de l’Olympique de Marseille, pour qui cet épisode du grand attaquant à l’été 2017 a véritablement plombé le projet porté par Frank McCourt. Cela n’a pas empêché le club de filer en finale de Ligue des Champions. Mais à ce jour encore, Pablo Longoria et André Villas-Boas traînent les casseroles de leurs prédécesseurs…