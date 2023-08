OM ‍: Mbemba sur le départ, ça se joue tout là-haut

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Joueur important de la défense de l'OM mais régulièrement laissé sur le banc, Chancel Mbemba n'est pas sûr de rester cet été. Le Congolais reçoit des offres étrangères, lesquelles ont tout pour le séduire alors que Marcelino ne lui fait pas 100% confiance. Un doute qui s'est ressenti devant la presse samedi.

Il y a des joueurs sur lesquels ont peut toujours compter, à l'OM cette définition englobe assurément Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais avait été très performant lors de sa première saison marseillaise, contribuant au podium du club phocéen. Homme sûr du onze type d'Igor Tudor, il n'a toutefois pas démarré de la même manière sous Marcelino. Pour preuve, il n'était que remplaçant contre le Panathinaikos mercredi dernier en 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions. De quoi le frustrer et lui donner envie d'ailleurs alors que les offres ne manquent pas au mercato estival.

Mbemba laisse l'OM dans l'incertitude pour le mercato

Titulaire contre Reims samedi, il a calmé le jeu concernant les choix tactiques de son entraîneur espagnol. « Ça fait du bien, moi je suis là, je travaille. C’est le choix du coach moi je suis là. Tu me connais moi je parle pas, je suis là. Quand on me dit Chancel tu vas jouer, je suis là pour servir l’équipe. J’aime la concurrence, le plus important sur le terrain on ne ment pas. On va continuer à travailler comme le coach le décide, je suis là pour servir le club », a t-il déclaré en zone mixte. Des propos rassurants avant un petit coup de clim concernant une question sur son avenir à l'OM.

Interrogé sur la possibilité de le voir rester à l'OM, Mbemba a livré une réponse pleine d'incertitude. « Je garde mon silence, c’est mieux. J’ai beaucoup de respect envers notre président. J’ai signé un contrat de trois ans, il reste deux saisons. Dieu a le contrôle de tout », a t-il lâché devant les journalistes présents au Vélodrome. Un petit coup de pression sur l'OM que Pablo Longoria va devoir gérer, les supporters n'en attendent pas moins de lui. Il faut dire qu'une saison sans l'expérience et le calme de Chancel Mbemba ne sera pas la même pour l'OM.