OM : Marseille prépare un mercato XXS, l’aveu déprimant

Dauphin du PSG avant l’interruption de la Ligue 1, l’OM est plus que jamais en course pour se qualifier en Ligue des Champions. De bon augure dans l’optique du mercato ?

De toute évidence, une qualification en Ligue des Champions va donner un grand bol d’air aux finances de l’Olympique de Marseille, dans le rouge vif depuis plusieurs années. Surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen va devoir rendre des comptes à l’instance européenne cet été, raison pour laquelle il est impensable que Marseille réalise des folies au mercato, même en cas de qualification en C1. Pire, pour le journaliste de FC Marseille Benjamin Courmes, c’est un mercato avec quasiment zéro euro en poche qui attend Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas à l’été 2020.

« Je me demande si l’on ne va pas revivre la dernière année de transition avec MLD et Franck Passi où il est obligé de bricoler complètent en allant chercher des joueurs en prêt, et en fin de contrat… Je pense qu’ils vont également devoir comme à cette époque liquider une partie de l’effectif. « Il faudra donc être capable d’aller te chercher un Bafé Gomis en prêt, un Florian Thauvin, un William Vainqueur, un Sakai. Vu les finances du club la prochaine intersaison pourrait bien ressembler à ça » a indiqué le journaliste, pour qui la situation est similaire à celle connue à l’été 2016 à Marseille. Pour rappel, Franck Passi et Jean-Philippe Durand avaient été contraints, à l’époque, de constituer un mercato entier sans le moindre sou en poche alors que Margarita Louis-Dreyfus refusait d’investir à nouveau dans le club. Reste à voir comment Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas s’y prendront pour mener cette mission à bien…