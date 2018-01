OM : Marseille et Sanson rassurent les supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Touché au genou contre Strasbourg (2-0) mardi, le milieu de l’Olympique de Marseille Morgan Sanson a inquiété son coach Rudi Garcia. Mais finalement, l’IRM a été rassurante pour l’ancien Montpelliérain qui souffre d’une « entorse bénigne du compartiment externe genou droit » selon le site officiel du club phocéen.

« Plus de peur que de mal, a réagi le Marseillais sur Twitter. Examens ce matin qui n’ont rien révélé de grave pour moi. Hâte d’être le plus rapidement possible sur les terrains pour poursuivre notre belle série ! » Absent pendant une semaine au maximum, Sanson pourrait simplement rater le déplacement à Caen vendredi soir.