OM : Marseille calme un Garcia trop offensif au mercato

Cet hiver, les priorités de l’Olympique de Marseille sont bien connues. Elles concernent deux postes précis.

Pour commencer, le club phocéen cherche un latéral gauche, jeune et à fort potentiel, pour compenser le départ de Patrice Evra. Autre nécessité, l’arrivée d’un milieu défensif pour épauler Luiz Gustavo. En gros, l’OM souhaite renforcer son entrejeu avec un joueur plus costaud que Morgan Sanson et Maxime Lopez. Ensuite, Rudi Garcia se verrait bien accueillir un renfort offensif, révèle La Provence.

Encore faudrait-il convaincre la direction qui, selon le quotidien régional, n’est pas d’accord avec son entraîneur sur ce besoin. Visiblement, le directeur sportif Andoni Zubizarreta estime que le technicien a le secteur offensif nécessaire pour remplir les objectifs en championnat et en Europa League, sans compter la Coupe de France. L’OM devrait donc ajouter deux joueurs à son groupe sachant que les éventuels départs seront compensés. Autrement dit, si Garcia veut un renfort offensif, un attaquant devra partir...