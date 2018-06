OM : L’OM sauvé par un club madrilène au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Liga.

Parmi les nombreux dossiers de la direction sportive marseillaise, le dégraissage trône en bonne place, et notamment parce qu’il doit s’opérer rapidement afin de mieux avancer ensuite sur le recrutement.

Parmi les éléments inutilisés par Rudi Garcia cette saison, on retrouve Aymen Abdennour, qui est en plein milieu de son prêt de deux saisons, et ne devrait pas revenir à Valence avant l’heure. Charge à l’OM de lui trouver un autre point de chute si jamais les Provençaux ne veulent pas continuer à payer un joueur pour aussi peu de rendement. C’est pourquoi cette piste assez improbable pourrait bien prendre de l’ampleur.

En effet, Marca annonce que le Tunisien est désormais dans le viseur de Leganés, qui compte renforcer sa défense avec un élément expérimenté et qui connaît déjà la Liga. L’OM est seul décideur dans cette affaire, Valence n’ayant pas l’intention de récupérer l’ancien monégasque avec son salaire de 2,2 ME. Un nouveau prêt vers la banlieue de Madrid est donc envisageable, à condition de trouver un accord avec Leganés au sujet de la répartition de son futur salaire. Cela pourrait toutefois représenter une porte de sortie non négligeable afin de faire un peu de place dans ce secteur de jeu à l’OM.