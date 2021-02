OM : Marseille a payé 600 000 euros, Sampaoli arrive dimanche

Dans : OM.

Tout proche de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours maintenant, Jorge Sampaoli va bel et bien quitter l'Atletico Mineiro à la fin de cette semaine.

Même s’il sera suspendu, pour avoir houspillé l’arbitre lors du dernier match de son équipe, Jorge Sampaoli dirigera pour la dernière fois l'Atletico Mineiro face à Palmeiras cette nuit. Si son adjoint Jorge Desio sera sur le banc, l’entraîneur argentin donnera les consignes à distance. Cette ultime journée de championnat, au cours de laquelle Sampaoli espère laisser son club sur le podium, sera bien la dernière du technicien de 60 ans à l'Atletico Mineiro. Puisqu’après avoir fait ses adieux à ses joueurs et aux supporters cette semaine, l’ancien sélectionneur du Chili va prendre la direction de la France. Ces derniers jours, un dernier obstacle bloquait d’ailleurs son arrivée officielle à l’OM. Mais désormais, plus rien ne se trouve sur la route entre Sampaoli et le Vélodrome.

En effet, selon les informations de La Provence, l’OM et l'Atletico Mineiro ont trouvé un terrain d’entente. « L'OM et l'Atletico Mineiro viennent de trouver un accord concernant les dix derniers mois de contrat de Jorge Sampaoli. La clause inscrite dans le contrat de l'entraîneur argentin s'élevait à 600 000 euros environ. Les dirigeants olympiens ont réglé cet aspect et plus rien ne s'oppose à la venue de Sampaoli », explique le quotidien régional. Après son dernier match au Brésil, Sampaoli ne rejoindra toutefois pas Marseille avant dimanche. Si un contrat jusqu’en 2023 l’attend du côté du club phocéen, le futur remplaçant d’André Villas-Boas devrait donc laisser sa place à Nasser Larguet pour l’Olympico contre l’OL dimanche prochain, avant de débuter son aventure à Marseille du côté de Lille la semaine d’après.