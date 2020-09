OM : Mandanda coincé sur le tarmac, les Bleus l’ont fait exploser !

Dans : OM.

Vendredi matin, Steve Mandanda a été prié de quitter Clairefontaine et de déclarer forfait pour le match de l’Equipe de France face à la Suède.

Et pour cause, le gardien de l’OM a été testé positif au Covid-19 durant la batterie de tests PCR effectués par l’UEFA avant le départ des Bleus pour la Suède. Mais ce mardi, le quotidien L’Equipe rappelle que sans une erreur administrative du staff de l’Equipe de France, Steve Mandanda n’aurait pas dû être obligé de quitter la sélection championne du monde. En effet, son dossier médical complet et en anglais n’a pas été envoyé à temps à l’UEFA, instance organisatrice de la Ligue des Nations. Les traces résiduelles de Covid-19 au sein de son organisme ne rendaient pas Steve Mandanda contagieux puisque le joueur de 35 ans, testé positif au cœur du mois d’août, avait terminé son isolement de 14 jours et avait développé des anticorps, comme le révélait son test sérologique qui lui a permis de jouer avec Marseille face à Brest.

Malgré le fait qu’il ne soit plus contagieux, Steve Mandanda a été contraint de réaliser un véritable parcours du combattant pour revenir de Clairefontaine à Marseille. Le quotidien national dévoile notamment que la compagnie Air France a refusé son vol, au même titre que de nombreuses compagnies de jets privés. La Fédération Française de Football a été contrainte d’intervenir elle-même afin d’affréter un avion à Steve Mandanda pour qu’il puisse regagner son domicile marseillais. « Il ne peut voir personne et a l'impression d'être un pestiféré » regretterait son entourage en fin de semaine dernière. Il est également écrit noir sur blanc que Steve Mandanda, qui a repris l'entraînement avec l'Olympique de Marseille depuis cet épisode, a été passablement énervé par le déroulement des événements, dont le staff médical et administratif de l’Equipe de France est l’unique responsable. De quoi tendre les relations entre Steve Mandanda et les Bleus, avant un éventuel retour à Clairefontaine en octobre pour le gardien de l’OM.