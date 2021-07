OM : Luan Peres arrive, les détails dévoilés

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille tient une recrue de plus avec le défenseur brésilien de 26 ans, Luan Peres.

Le rythme est décidément infernal. Après avoir bouclé les arrivées de Gerson, Konrad, Balerdi, Ünder, Guendouzi et Pau Lopez, Marseille tient une recrue supplémentaire au mercato. Très attendu par Jorge Sampaoli, qui en avait fait sa priorité en défense centrale, Luan Peres arrive à l’OM. Un accord total a été trouvé entre le club phocéen et le FC Santos, selon les informations obtenues par RMC Sport. Le défenseur, qui a été préféré à David Luiz par l’état-major marseillais, arrive dans les prochains jours afin de satisfaire aux examens médicaux préalables à sa signature pour cinq ans.

Cet été, le président olympien Pablo Longoria a abusé des prêts avec options d’achat. Ce ne sera pas le cas pour Luan Peres, qui sera définitivement transféré à Marseille selon Mohamed Bouhafsi. « Un accord a en effet été trouvé entre le club marseillais et Santos pour un transfert à 4,5 millions d'euros, bonus compris. Luan Peres signera un contrat de cinq ans. À 26 ans, le Brésilien a joué seulement à peine plus d'un an en Europe, du côté de Bruges en 2018-2019. Il s'apprête donc à découvrir la Ligue 1, alors qu'il n'a évolué qu'au Brésil en dehors de sa parenthèse belge. Luan Peres n'était pas présent pour la dernière rencontre de son équipe ce dimanche » détaille le journaliste, qui ne dévoile pas en revanche si la signature de Luan Peres à Marseille est susceptible d’avoir un impact sur le dossier William Saliba.

Et pour cause, Marseille négocie depuis plusieurs jours le prêt du défenseur d’Arsenal, prêté à l’OGC Nice la saison dernière. Un accord avait été trouvé entre les Gunners et l’OM sur la base d’un prêt sans option d’achat du défenseur central formé à l’ASSE. Mais le président olympien Pablo Longoria a finalement pris la décision de tenter le tout pour le tout en incluant une option d’achat, ce qui ne passe pas très bien à Arsenal. Reste maintenant à voir si avec l’arrivée de Luan Peres, Marseille insistera pour Saliba et récupèrera le défenseur tricolore, même s’il est impossible d’inclure une option d’achat.