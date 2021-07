OM : Saliba à Marseille, ça coince

Dans : OM.

Désireux de renforcer sa défense pour compenser les potentiels départs de Kamara et de Caleta-Car, l’OM est proche d’enrôler Luan Peres et vise Saliba.

Il y a quelques jours, un accord pour le prêt du défenseur français d’Arsenal était évoqué. Il semblerait toutefois que tout ne soit pas encore ficelé pour l’arrivée de William Saliba à Marseille. Et pour cause, La Provence affirme dans son édition du jour que la signature du joueur formé à l’ASSE du côté de l’OM « ne coule pas de source » et s’avère finalement plus complexe que prévue. Et pour cause, les négociations sont acharnées entre le président marseillais Pablo Longoria et la direction sportive des Gunners. Au cœur des négociations et des désaccords, l’éventuelle option d’achat de William Saliba au terme de son prêt d’une saison dans la cité phocéenne.

Sur ce mercato estival, Pablo Longoria utilise beaucoup la formule du prêt avec option d’achat. C’est de cette façon qu’il a conclu les arrivées de Cengiz Ünder, de Mattéo Guendouzi et de Pau Lopez. En ce qui concerne William Saliba, les dirigeants d’Arsenal privilégient la piste d’un prêt sec, ce qui n’emballe pas Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille est déterminé à l’idée d’inclure une option d’achat, même si celle-ci venait à être élevée, pour avoir la possibilité de le recruter en fin de saison dans le cas où l’ancien Stéphanois aurait donné satisfaction. Dans les prochaines heures, les discussions vont donc se poursuivre et l’OM tentera de convaincre Arsenal d’inclure cette fameuse option d’achat. Dans le cas où les Gunners resteraient campés sur leur position en refusant de prêter William Saliba avec option d’achat, la piste du défenseur de 21 ans pourrait purement et simplement être abandonnée par Marseille. De son côté, l’international espoirs français a d’ores et déjà donné son accord à l’OM, une destination qu’il privilégie à Nice ou encore Lille.