OM : Lopez et Ünder débarquent, merci Mourinho 

L’OM finalise un coup double à l’AS Roma qui va donner du relief à son mercato. Le gardien Pau Lopez et l’ailier turc Cengiz Ünder sont tout proche de signer.

Le contre-feu Roman Bürki n’aura pas duré bien longtemps, mais aura peut-être fait son effet pour faire accélérer un dossier cher à Pablo Longoria. En effet, le président de l’OM a avancé dans le dossier de deux joueurs de l’AS Roma qu’il cherche à faire venir ces dernières semaines. Sky Italia affirme que l’accord est trouvé avec le club italien pour faire venir Pau Lopez et Cengiz Ünder, tous les deux en prêt. Le gardien espagnol aura une option d’achat à 15 ME, et l’ailier turc à 12 ME. Deux éléments sur lesquels ne comptait pas José Mourinho, le nouveau coach de la Louve, qui est arrivé avec des idées bien précises et de grandes ambitions au mercato, avec notamment le recrutement de Rui Patricio au poste de gardien de but.

C’est donc l’OM qui va pouvoir récupérer deux joueurs d’un même club, avec une possibilité pour eux d’avoir un impact réel sur la saison marseillaise. Il faut dire qu’au poste de gardien de but, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont bien fait comprendre que, malgré son contrat XXL, Steve Mandanda ne devait plus être considéré comme incontournable. Au poste d’ailier droit, c’est le départ vers le Mexique de Florian Thauvin qui laisse un boulevard à Ünder, longtemps considéré comme la pépite du football turc, mais qui n’a pas réussi à enflammer la Série A, ni son équipe nationale d’ailleurs. Deux joueurs à relancer donc, mais qui ne coûteront pas grand chose, à moins de lever l’option d’achat. Mais comme cela s’est fait avec les nombreux prêts de la saison passée, l’OM est en général très prudent en ce qui concerne les futures dépenses, Leonardo Balerdi et Pol Lirola peuvent en témoigner.