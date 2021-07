L'OM se jette à l'eau avec Burki

Dans : OM.

Pablo Longoria aime courir deux lièvres à la fois, histoire d’être certain d’en attraper un.

Le président de l’OM cherche à faire venir Pau Lopez de l’AS Roma, et négocie avec la Roma pour convaincre le club italien de lui lâcher le gardien espagnol. Mais ce forcing n’est qu’une partie de la stratégie du dirigeant olympien, qui travaille aussi beaucoup sur un autre dossier. Jusqu’à présent beaucoup plus discrètement. Mais le journal allemand Ruhr Nachrichten, basé à Dortmund et qui suit de très près l’actualité du Borussia, annonce ce jeudi soir que l’OM est sur le point de faire venir Roman Burki. Comme Pau Lopez, Roman Burki est un gardien européen expérimenté et capable de faire bien plus que concurrencer Steve Mandanda.

Actuellement à Dortmund où il s’entraine toujours avec le Borussia, le portier suisse se tient en tout cas prêt à partir dès qu’un accord sera trouvé. Le gardien helvète, âgé de 30 ans, est en tout cas un joueur apprécié à Dortmund, où il a su se faire sa place même si ce n’est plus le dernier rempart de l’équipe nationale. Il envisagerait de rejoindre l’OM en cas d’accord entre les deux clubs. Le transfert serait de 5 ME, mais si l’accord est proche, rien n’a été conclu. En effet, tout le monde reste très prudent dans ce dossier, notamment au cas où Pablo Longoria aurait activé cette piste pour faire accélérer son dossier prioritaire, celui menant toujours à Pau Lopez. Un vrai jeu de dupes dans lequel le président de l’OM se plait, même s’il faudra bien trouver un terrain d’entente pour convaincre l’un de ces deux gardiens de venir dans les prochains jours.