OM ‍: Longoria met d'entrée Gattuso sous pression

Par Adrien Barbet

Après le départ de Marcelino et le passage express en intérim de Jacques Abardonado, l'Olympique de Marseille a enfin trouvé un nouvel entraîneur, en la personne de Gennaro Gattuso. Un choix par défaut de Pablo Longoria, qui le prouve avec le contrat proposé à l'Italien.

Si l'été a été annonciateur de belles promesses, la suite n'a pas été concluante à l'OM, avec des résultats décevants, une cassure entre supporters et la direction ainsi qu'une incompréhension au niveau du jeu. Pablo Longoria est resté malgré la tempête et a décidé de faire confiance à Gennaro Gattuso. Un coach qui possède un bilan de 43,3 % de victoires dans sa carrière d'entraîneur, en plus de 300 matchs dirigés. Des statistiques correctes mais l'ancien milieu de terrain est aussi réputé pour être capable d'être un formidable meneur d'hommes, comme lors de son passage à Milan où il a été le premier à croire en un renouveau des Rossoneri. Cependant, Daniel Riolo est persuadé que le choix de l'Italien est un choix par dépit de Pablo Longoria. En témoignent les modalités de son contrat qui est d'une saison plus une autre en option si les objectifs sont atteints.

Gattuso, c'est le choix par dépit de Longoria et de l'OM

« Le fait qu'ils lui donnent 1 année +1 année, ça veut dire qu'ils veulent voir, qu'ils sont à la rue et ne savent pas quoi faire. Longoria a pris un Italien, car il veut bosser avec des Italiens ou des Espagnols et de toute façon, il n'y avait pas de Français disponibles. Christophe Galtier, n'est pas prêt, pas disponible et doit régler ses affaires personnelles avant de revenir. Ils tentent Gattuso, on va voir si avec son énergie il est capable de relever le groupe. C'est une période d'essai. Si ça fonctionne, il sera prolongé » a déclaré le consultant dans l'émission After Foot sur RMC Sport concernant le pari de l'OM sur Gattuso. Pour son premier match sur le banc de Marseille, le technicien de 45 ans devra affronter l'AS Monaco, quatrième de la Ligue 1, avant de se mesurer face à Brighton, sur le podium de Premier League. Un gros test pour El Ringhio qui est très attendu par les supporters phocéens.