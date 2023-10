OM ‍: Longoria menacé de mort, un énorme mensonge ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le 18 septembre dernier, une réunion entre l’état-major de l’OM et les responsables des groupes de supporters plongeait le club phocéen en pleine crise et conduisait à la démission de Marcelino.

Outre la démission de l’entraîneur espagnol, Pablo Longoria a lui aussi songé à claquer la porte. Pendant près d’une semaine, le président de l’Olympique de Marseille s’est mis en retrait, snobant ainsi le déplacement à Amsterdam pour y affronter l’Ajax lors de la première journée de Ligue Europa. Pablo Longoria est ressorti choqué de cette réunion durant laquelle il a subi des menaces physiques d’après lui et ce qui a été relayé par la presse. Après de multiples échanges avec le propriétaire du club Frank McCourt, l’ancien directeur sportif de la Juventus Turin est finalement resté et a vite rebondi pour remplacer Marcelino par Gennaro Gattuso. Un mois plus tard, l’état-major de l’Olympique de Marseille et les Ultras ont de nouveau dialogué, nous apprend L’Equipe.

Les Ultras n’avaient pas demandé la démission de Marcelino

La semaine dernière, Pablo Longoria et le directeur général Stéphane Tessier, nouvel homme fort de l’organigramme de l’OM, ont rencontré six des sept groupes de supporters, un par un. Les thèmes abordés fut nombreux et parmi eux, celui du départ de Marcelino. A cette occasion, les groupes de supporters ont rappelé qu’ils n’ont jamais appelé à la démission de l’entraîneur espagnol, qu’ils se sont contentés de comparer à « une chips » ou « un entraîneur de DH ». Les mots utilisés la semaine dernière ont été très mesurés afin d’éviter tout malentendu avec Pablo Longoria.

Longoria enchaîne les paris perdus, l'OM en danger https://t.co/EYw1icdvc4 — Foot01.com (@Foot01_com) October 24, 2023

A cette occasion, ils ont expliqué que la réunion du 18 septembre était une simple « réunion à la marseillaise » et les responsables des groupes de supporters ont assuré à Pablo Longoria que certains de ses prédécesseurs avaient connu « bien pire ». Il était par ailleurs très important pour les groupes de supporters de rappeler au président de l’OM qu’il n’y avait pas eu, il y a un mois, de menaces de mort à son encontre contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et sous-entendu par Longoria lui-même en conférence de presse.

Les prédécesseurs de Longoria ont connu « bien pire »

« Longoria a acquiescé sur ce point » et a mis en avant son intégrité morale tout autant que son intégrité physique. Notons par ailleurs que le patron des Winners, Rachid Zeroual, était absent et excusé car il n’était pas sur Marseille la semaine dernière tandis que les MTP ont vu leur rendez-vous être décalé en raison de l’absence de leur présidente. Enfin, le volet sportif a été évoqué et certains groupes ont fait part à l’état-major de l’OM de leurs doutes quant à la qualité de l’effectif marseillais, tout en passant le message que Gennaro Gattuso avait leur confiance… pour l’instant. Les résultats de la semaine, avec deux matchs à domicile contre l’AEK Athènes et l’Olympique Lyonnais, seront cruciaux et détermineront en partie l’ambiance au Vélodrome pour les semaines à venir.