OM ‍: Longoria évite le drame avec ce transfert annulé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au fil que les semaines passent, Chancel Mbemba s’affirme de plus en plus comme un leader aux yeux de Gennaro Gattuso à l’OM. Et dire que l’international congolais aurait pu partir en Arabie Saoudite cet été…

Il y a quelques semaines, en plein mercato estival, l’Olympique de Marseille a reçu une offre « défiant toute concurrence » pour Chancel Mbemba. Selon les informations de La Provence, l’Arabie Saoudite a toqué à la porte de Pablo Longoria avec une proposition XXL pour le transfert de l’international congolais. Un an après son arrivée pour zéro euro, Chancel Mbemba aurait donc pu partir et rapporter un joli pactole à l’Olympique de Marseille. L’offre saoudienne a d’ailleurs fait hésiter Pablo Longoria mais l’ancien capitaine du FC Porto a rapidement fait part de son désir de rester dans la cité phocéenne. Le dossier a vite été réglé, Mbemba ne voulant pas entendre parler d’un départ. Six mois plus tard, l’état-major de l’OM est sans doute heureux d’avoir conservé un tel joueur dans son effectif.

Régulièrement buteur, hyper régulier sur le plan défensif, jamais blessé et leader de plus en plus affirmé, Chancel Mbemba est l’un des patrons de l’OM version Gennaro Gattuso comme le décrit formidablement Florent Germain dans le podcast After Marseille sur RMC. « La défense à trois est arrivée tardivement mais ce système va très bien à Chancel Mbemba. Il joue un rôle important sur le terrain, j’ai l’impression qu’il a pris pour lui le message comme quoi Gattuso voulait plus de leadership et qu’il fallait que certains joueurs expérimentés sortent de leur réserve. Je pense qu’il le fait de mieux en mieux » a fait savoir le journaliste avant de poursuivre.

Chancel Mbemba, l'arme fatale de l'OM

« Et puis il y a son côté buteur car il devient une véritable arme sur les coups de pied arrêtés. C’est selon moi l’un des tauliers de l’effectif, Chancel Mbemba est régulier. La Provence a évoqué une offre de l’Arabie Saoudite qui a fait cogiter les dirigeants alors que lui voulait s’installer dans la durée à Marseille. C’est. Un joueur capital de cet effectif et de cette équipe » a analysé le correspondant permanent de RMC dans la cité phocéenne. Autant dire que l’OM aurait perdu très gros avec le départ de Chancel Mbemba en Arabie Saoudite. Heureusement, le joueur ne se voyait pas ailleurs qu’à Marseille et il a mis tout le monde d’accord avec un niveau excellent qui permet à l’équipe de Gennaro Gattuso d’être l’une des plus solides de Ligue 1.