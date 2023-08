OM ‍: Longoria condamne trois joueurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille jouera une partie de son avenir européen mercredi prochain face au Panathinaïkos, mais pour ce match, Marcelino pourra compter sur un groupe au complet ou presque. Quatre joueurs ne seront pas du voyage et dans ce quatuor, trois savent qu'ils resteront au placard.

L’OM le sait, il n’y a aucun droit à l’erreur dans la double confrontation qui se profile face au club d’Athènes, et pour préparer le match aller des préliminaires de Ligue des champions, Marcelino sait déjà que quatre joueurs ne seront pas dans l’avion qui partira en début de semaine vers la Grèce. Il s’agit bien évidemment de Jordan Amavi, Konrad De La Fuente, Pol Lirola et Ruslan Malinovskyi. Si les trois premiers ne sont pas proches d’un départ imminent, il en va tout autrement du joueur ukrainien dont les jours à l’Olympique de Marseille semblent désormais comptés, son agent Vadim Shabliy étant même arrivé dans la cité phocéenne pour finaliser avec Pablo Longoria le transfert de l’ancien joueur de l’Atalanta. Mais quoi qu’il arrive dans ce dossier, la direction du club phocéen a prévenu Ruslan Malinovskyi qu’il ne devait pas se considérer comme un placardisé.

Longoria veut que ces trois joueurs partent de l'OM et vite

L’international ukrainien a bien vu que l’OM ne l’avait pas mis dans la liste de transmise à l’UEFA pour ce tour préliminaire de Ligue des champions, et forcément, cela a été un choc pour le joueur de 30 ans. Toutefois, Pablo Longoria a clairement fait savoir à Ruslan Malinovskyi qu’il était un cas à part et qu’il n’était pas destiné au loft s’il restait finalement à l’Olympique de Marseille. Autrement dit, Jordan Amavi, Konrad De La Fuente, Pol Lirola sont, eux, priés de rapidement quitter le club phocéen et ne doivent pas s’attendre au moindre cadeau de la part de l’OM d'ici à la fin du mercato, Marcelino et Longoria ne voulant plus de ces trois joueurs. Le message envoyé par la direction marseillaise est clair, il ne reste plus qu'à trouver des équipes pour ces joueurs, lesquels prennent, eux, leur mal en patience.