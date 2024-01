OM ‍: Lodi fonce vers Al-Hilal, c’est plus de 20 ME

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM finalise le départ de Renan Lodi, qui va signer à Al-Hilal dans les prochaines heures. Pour un montant encore supérieur à ce qu'espérait le club provençal.

Pablo Longoria est bien en train de profiter de l’Arabie Saoudite pour effectuer un véritable braquage. Peu convaincant avec l’Olympique de Marseille, le défenseur brésilien va repartir six mois après son arrivée. Mais alors que le club provençal avait déboursé 13 millions d’euros pour le faire signer, une culbute financière positive semblait impossible, à moins de le voir crever l’écran en Ligue des Champions. Mais l’Arabie Saoudite est passé par là, et le transfert de Renan Lodi est désormais dans une étape finale. Le joueur signera trois ans et demi pour Al-Hilal dans le début de la semaine.

🚨Marseille et Al-Hilal échangent les documents pour le transfert de Renan Lodi 🇧🇷



🔹L’indemnité va dépasser les 20M€



🔹Contrat de 3 ans et demi pic.twitter.com/GxnhxB0SIy — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 14, 2024

RMC va même encore plus loin en annonçant que les deux clubs en sont à s’envoyer les documents pour finaliser la transaction. Ce sera un prêt avec option d'achat obligatoire. Et bonne surprise pour l’OM, le montant du transfert serait même supérieur à 20 millions d’euros. Une très bonne affaire financière, et une des plus belles ventes de l’ère Longoria, même s’il faudra non seulement redonner une partie à l’Atlético de Madrid qui avait conservé un pourcentage à la revente. Et aussi trouver un successeur ou même deux pour compenser le départ du Brésilien alors que l’OM n’a tout simplement plus d’arrière gauche de métier pour les prochains matchs à l’heure actuelle. La cellule recrutement va devoir vite s’activer, elle en a les moyens, mais ce sont désormais deux joueurs qui sont attendus pour renforcer ce secteur de jeu.