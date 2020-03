OM : Lille ou Dortmund, la bataille fait rage pour Lihadji

Dans : OM.

Considéré comme le plus grand espoir du centre de formation de l’OM, Isaac Lihadji ne signera pas son premier contrat professionnel en faveur des Phocéens.

En effet, le joueur de 17 ans et son entourage ont pris la décision de refuser la proposition soumise par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta il y a quelques semaines. C’est donc libre de tout contrat que l’international français des U17 va quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison. Pour s’octroyer les services d’Isaac Lihadji, son futur club aura simplement une somme de 300.000 euros à verser à l’OM, ce qui correspond aux indemnités de formation du joueur. Et selon toute vraisemblance, tout va se jouer entre Lille et le Borussia Dortmund dans ce dossier qui se décante mois après mois…

Selon les dernières informations glanées par Le 10 Sport dans ce dossier, c’est toujours le LOSC de Gérard Lopez et de Luis Campos qui tient la corde pour rafler la mise dans le dossier du prometteur Isaac Lihadji. Les discussions sont très avancées entre les deux parties puisque Lille est prêt à effectuer l’effort nécessaire financièrement pour recruter le joueur tandis que Lihadji apprécie le projet sportif proposé par les Nordistes. En revanche, un cador européen fait toujours de l’ombre à Lille, il s’agit du Borussia Dortmund. Vraisemblablement, l’équipe actuellement entraînée par Lucien Favre est la dernière encore en mesure de faire de l’ombre aux Dogues pour recruter le minot de l’OM. Il y a tout juste un mois, l’insider OM-United indiquait via son compte Twitter que Lille proposait un million d’euro de prime à la signature à Isaac Lihadji, en plus d’un salaire mensuel de 65.000 euros et un contrat de trois ans.