OM : Lihadji ne quittera pas Marseille pour 0 euro au mercato

Dans : OM.

Déjà tourné vers le prochain mercato comme l’indiquait André Villas-Boas récemment devant la presse, l’Olympique de Marseille doit également gérer l’émergence de certaines pépites formées au club.

A l’évocation de cette phrase, on pense immédiatement à un certain Isaac Lihadji, très médiatisé depuis le début de la saison. Joueur offensif le plus prometteur du centre de formation de Marseille à en croire de nombreux spécialistes, l’international U17 de l’Equipe de France a refusé de signer son premier contrat professionnel à l’OM et quittera donc la cité phocéenne à l’issue de la saison. Mais selon les informations de La Provence, le départ d’Isaac Lihadji rapportera tout de même 300.000 euros à l’Olympique de Marseille, ce qui correspond aux indemnités de formation du joueur, proche du LOSC selon les derniers échos.

Par ailleurs, le média régional fait un point complet sur la situation contractuelle des jeunes olympiens. Latéral gauche au profil très offensif, Niels Nkounkou a reçu une proposition de contrat pro de 3 ans de la part de l’Olympique de Marseille, sans y répondre pour l’instant. « On ne veut pas faire du nombre pour faire du nombre. D'abord, parce que je ne veux pas vendre du rêve aux joueurs ; ensuite, parce qu'il faut avoir une crédibilité vis-à-vis de l'équipe professionnelle. Je ne peux pas envoyer un jeune qui sera un joueur de complément. J'ai envie d'envoyer ceux qui seront capables de titiller les joueurs en place dans les 3 à 6 mois » indique le directeur du centre de formation marseillais, Nasser Larguet. En interne, Richecard Richard et Cheikh Souaré ont été ciblés comme les deux joueurs de la génération « 2002 » à faire signer d’urgence au vu de leur potentiel intéressant qui a notamment retenu l’attention d’André Villas-Boas ces derniers mois. Des dossiers à vite régler pour éviter un second épisode Lihadji...