OM : Lihadji ingrat avec Marseille, il est révolté

Joueur offensif le plus prometteur de sa génération selon les formateurs de l’OM, Isaac Lihadji a signé son premier contrat professionnel à Lille cet été.

Un coup dur pour l’Olympique de Marseille, quand on sait que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à l’époque avaient proposé le plus gros salaire de l’histoire pour le premier contrat professionnel d’un joueur formé au club. Malgré un effort financier considérable de la part de Marseille, l’international U17 de l’Equipe de France a fait le choix de rejoindre Lille. Une véritable trahison selon Georges Prost, qui vient de s’engager à l’OM comme recruteur pour la troisième fois de sa carrière.

« J'étais au match U13 lorsqu'il s'était cassé la jambe avec son club, alors qu'il devait signer au Barça. On l'a pris à l'OM avec la jambe cassée. Il a pu continuer sa progression, et au moment de recueillir les fruits de notre travail, il s'en va. Ce n'est certainement pas de sa faute, mais c'est dommage » a fait remarquer au Phocéen Georges Prost, pour qui Isaac Lihadji a cruellement manqué de reconnaissance envers son club formateur au moment de signer son premier contrat professionnel en faveur de Lille.

Présenté aux médias nordistes au début du mois, l’ancien attaquant de l’OM avait expliqué que son choix s’était porté sur Lille en raison du savoir-faire des Dogues avec les jeunes joueurs à fort potentiel depuis plusieurs saisons. « Le projet m’a attiré. J’ai échangé un peu avec Luis Campos. Le projet m’a intéressé et aujourd’hui, je suis là. L’ambition, c’est déjà d’intégrer le groupe et gratter des minutes, au fur et à mesure. Je pense que c’est un club qui fait jouer les jeunes, qui les met en valeur. Je pense que c’est une très bonne opportunité » avait notamment fait savoir celui qui souhaite grappiller un maximum de temps de jeu en L1 dès la saison prochaine. Loin de Marseille...