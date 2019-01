OM : Un arrière gauche ? Les dirigeants n’ont pas d’idées !

Dans : OM, Mercato.

Avec toujours le seul Jordan Amavi en unique spécialiste, l’Olympique de Marseille est en danger au poste d’arrière gauche.

Cela n’avait pas été le cas l’été dernier, mais le recrutement d’un joueur à ce poste n’aurait pas été du luxe, surtout que l’ancien latéral de Nice est sur la pente descendante depuis des semaines. Le retour d’Hiroki Sakai de la Coupe d’Asie permettra de compenser et d’alterner, mais le Japonais est clairement moins à l’aise à ce poste. Et quid du recrutement ? Après avoir tenté sans succès les pistes menant à Dalbert (Inter Milan) et Stanley Nsoki (PSG), les recherches se sont arrêtées. C’est La Provence qui annonce ce jeudi que les recruteurs olympiens n’avaient en effet pas beaucoup plus de noms que cela sur leur liste d’achat…

« Le président Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, en quête d'un latéral gauche depuis un an pour pallier les difficultés de Jordan Amavi, ont tâté le marché en manque d'idées. La piste menant au Brésilien de l'Inter Dalbert a bien été activée et celle conduisant au Parisien Stanley Nsoki a été réactivée, mais l'OM s'est encore heurté au refus de leurs clubs respectifs. Les huiles olympiennes gardent à l'esprit l'imminence du retour d'Hiroki Sakai, retenu avec le Japon pour la finale de la coupe d'Asie ; le latéral nippon ayant déjà dépanné côté gauche à plusieurs reprises, il pourrait selon eux s'y installer à nouveau. Un choix par défaut qui ne devrait pas satisfaire l'appétit des supporters », résume le journal local, pour qui l’absence de recrutement à ce poste malgré les manques constatés ne risque pas de calmer l’ambiance au Vélodrome.