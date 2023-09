OM ‍: Les Marseillais virés, Longoria a déclaré la guerre

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En conflit avec certains supporters de l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria s’est attiré leur colère pour diverses raisons. A commencer par l’installation de son clan au détriment de Marseillais.

En réflexion après la réunion avec les groupes de supporters lundi, Pablo Longoria a finalement décidé de rester. Il n’empêche que le président de l’Olympique de Marseille devra trouver des solutions pour apaiser la situation. Le dirigeant a tout intérêt a calmé les fans en colère qui, d’après Marion Bartoli, lui reprochent surtout d’avoir installé son clan au sein du club au détriment de Marseillais.

« A Marseille, les politiques sont presque totalement en gestion de ce club, a commenté la supportrice de l’Olympique de Marseille sur RMC. C'est la raison pour laquelle, quand on ne savait pas si Longoria allait rester, même la ministre des Sports (Amélie Oudéa-Castéra) a commencé à regarder le dossier. La paix sociale dans la ville de Marseille est totalement dépendante des résultats du club. »

« Là où l'on peut émettre un reproche à Longoria, c'est qu'il a voulu à tous les étages de la fusée mettre ses personnes, en particulier beaucoup d'Espagnols, a expliqué la chroniqueuse. Et ce que lui reproche une certaine partie des supporters, et non pas tous les supporters, c'est d'avoir viré des Marseillais purs qui étaient au centre de formation, qui faisaient le lien avec les minots locaux qui venaient s'entraîner pour éventuellement intégrer l'équipe. Mettre ses gens à lui, ça a créé une barrière et je pense qu'il devra accepter cette erreur et la corriger. »

Un mea culpa de Longoria ?

« C'est pour cela que dans son discours en conférence de presse, il dit : "je vais devoir prendre des décisions difficiles dans les semaines à venir." Je pense qu'il a déjà compris qu'il devra revenir en arrière là-dessus. En revanche, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Quand il est arrivé après Eyraud, on partait d'une situation financière catastrophique. La DNCG a été passée de manière très limite, aujourd'hui l'OM la passe allègrement. C'est Frank McCourt qui fait les chèques ? Oui mais Longoria a été beaucoup plus habile que Eyraud dans son mercato. Il a fait des transferts qui ont permis à l'OM de remettre les comptes dans le vert », a rappelé l’ancienne tenniswoman.