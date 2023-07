OM ‍: Le projet McCourt en grand danger cet été ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La vente de l’OM par Frank McCourt est un vieux fantasme pour les supporters de Marseille et pourtant, le club phocéen est sur les bons rails sportivement.

En octobre 2016, Frank McCourt devenait officiellement le nouveau patron de l’Olympique de Marseille. Depuis sa prise de fonctions, l’homme d’affaires américain a réalisé quelques mauvais choix, comme celui de nommer Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club, mais il a aussi réussi à corriger le tir. Depuis plusieurs années, l’OM est néanmoins sur une bonne dynamique. La promotion de Pablo Longoria au poste de président et ses choix concernant les entraîneurs (Sampaoli, Tudor) ont contribué à stabiliser le club phocéen sur le podium, même si la stabilité n'est toujours pas le point fort du club phocéen.

Selon @lequipe, Frank McCourt a rappelé récemment qu’il ne souhaitait plus remettre au pot notamment en raison des recettes CVC, billetterie-sponsoring et de la Coupe d’Europe. #TeamOM pic.twitter.com/k01fZfwmlZ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 28, 2023

La saison dernière, l’Olympique de Marseille a terminé à la troisième place, ce qui signifie que les Olympiens disputeront un barrage pour disputer la Ligue des Champions. Des échéances cruciales au mois d’août pour les coéquipiers de Chancel Mbemba, qui devront impérativement passer ses tours préliminaires afin de se qualifier pour la C1. Une étape indispensable dans le but de rendre définitivement crédible le projet porté par Frank McCourt selon La Provence.

Le projet McCourt se joue avec le barrage de C1

« Avant de discuter des objectifs pour 2023-2024, la priorité absolue est de réussir celui de l’été : une qualification en C1, via les rattrapages du tour préliminaire et du barrage, ne fera pas oublier Tottenham, Annecy, Lens, Lille ou Brest. Mais, elle aura le mérite de valider la bonne santé sportive du projet McCourt avec une deuxième présence consécutive en poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs » estime La Provence, pour qui la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions en dira long sur la réussite du projet de Frank McCourt sur la Canebière. En cas d’échec dans cette quête du ticket en or, ce qui vaudrait à l'OM d'être reversé en Europa League, il y aura forcément à dire sur la bonne santé sportive du projet de l’homme d’affaires américain à Marseille. De quoi forcément alimenter les rumeurs sur la suite de l'aventure phocéenne de McCourt.