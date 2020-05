OM : Le pacte entre Villas-Boas et les joueurs dévoilé !

Dans : OM.

A la surprise générale, André Villas-Boas a pris la décision de rester à l’Olympique de Marseille, en dépit de tensions évidentes avec Jacques-Henri Eyraud.

Convaincu par son vestiaire, le Portugais sera bien présent à la reprise de l’entraînement avec l’OM. Un énorme ouf de soulagement pour les supporters et encore plus pour les joueurs, inquiets comme jamais à l’idée de perdre un entraîneur qui fait totalement l’unanimité, même auprès des remplaçants. Mais pour Jérôme Rothen, ce revirement de situation cache forcément quelque chose. Sur l’antenne de RMC, l’ancien milieu offensif du PSG a dévoilé qu’un pacte avait été scellé entre AVB et certains joueurs de l’effectif dans l’optique du mercato. Cela risque de ne pas plaire à un certain Jacques-Henri Eyraud…

« Je ne sais pas si le président a réussi à le rassurer car il a été incapable de le faire tout au long de l’année. Mais ce que je sais, c’est qu’il a eu de nombreux joueurs au téléphone, les joueurs l’ont appelé. Certains joueurs lui ont assuré qu’ils resteraient à l’OM et je suis certain que cela a fait la différence à l’arrivée. Sur le fonctionnement du club, on sait que Marseille est obligé de vendre car le fair-play financier va tomber un jour ou l’autre. Mais je sais que certains joueurs importants lui ont dit qu’ils resteraient cet été pour faire la Ligue des Champions et qu’on ne les obligera pas à partir. Du coup, Villas-Boas s’est dit que c’était bon, qu’il aurait un bon effectif, avec quelques petites retouches. C’est pour ça qu’il a décidé de rester » a dévoilé Jérôme Rothen, proche de certains joueurs de l’effectif marseillais comme Florian Thauvin ou Steve Mandanda. Des joueurs qui, sauf tremblement de terre, ne quitteront pas l’OM lors du mercato estival.