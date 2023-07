OM ‍: Le mercato chamboulé en août, il annonce la couleur

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Souvent habitué à bouger dans tous les sens sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille est relativement calme en ce début d‘été. Rien d’étonnant pour Sabri Lamouchi, qui pense que le mercato marseillais dépendra des résultats en barrages de Ligue des Champions.

Depuis que Pablo Longoria a pris la présidence du club phocéen, Marseille fait partie des clubs les plus actifs sur le mercato. Que ce soit au niveau des arrivées ou des départs, l’OM est souvent un grand animateur du marché des transferts. Mais pas trop cet été. Car même si Marcelino a posé sa patte en faisant venir le milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid, les autres renforts se font toujours attendre. Alors que les supporters marseillais sont souvent gavés de plein de rumeurs, ce n’est pas vraiment le cas cet été. Pas forcément étonnant, d’après Sabri Lamouchi, pour qui l’OM va devoir patienter jusqu’en août pour faire ses achats sur le mercato.

« S’il y a qualification, il y aura un recrutement conséquent »

« Je suis curieux du recrutement qui va être fait. Parce que pour le "Droit au but", il faut des attaquants, il faut marquer des buts. L’année dernière, ce n’était pas loin d’être une saison absolument remarquable et le finish a fait qu’on s’est souvenu du match d’Annecy. Il va y avoir ces tours préliminaires pour la Ligue des champions qui vont être déterminants et vont forcément conditionner la suite. S’il y a qualification, il y aura un recrutement conséquent. S’il n’y a pas de qualification, le recrutement risque d’être adapté aussi. Ça va être intéressant à suivre et à voir ce qui va être fait, en fonction des résultats. À l’OM, même si Pablo Longoria fait un travail remarquable, en changeant beaucoup de choses, en amenant une dynamique complètement différente, il y a quelque chose qui est très clair, c’est qu’il faut un minimum de stabilité. On ne peut pas changer chaque année d’entraîneur, de philosophie, de système, sinon, c’est compliqué », a expliqué, sur La Provence, l’ancien Marseillais, qui sait qu’une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions peut changer la donne pour l’OM au niveau des négociations avec certains joueurs.