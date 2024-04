Memphis Depay à l'OM, l’incroyable transfert de l’été ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid dans un an, Memphis Depay pourrait quitter les Colchoneros, une situation suivie de près par l’OM puisque Pablo Longoria aimerait le recruter à la surprise générale.

Remplaçant dans l’esprit de Diego Simeone derrière Antoine Griezmann et Alvaro Morata, Memphis Depay a tout de même réussi à inscrire 9 buts et délivrer 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Un maigre lot de consolation pour l’international néerlandais, qui aspirait à mieux au moment de son départ du FC Barcelone pour l’Atlético de Madrid en janvier 2023 dans le cadre d’un transfert estimé à 3 millions d’euros. Au vu de son faible de temps de jeu dans la capitale espagnole, le natif de Moordrecht n’est pas contre un départ dans l’optique de la saison prochaine. Cela tombe bien, un club de Ligue 1 est très intéressé par son profil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Memphis Depay (@memphisdepay)

Selon les informations du site Quotidien du Sport, l’Olympique de Marseille est chaud comme la braise pour recruter Memphis Depay lors du prochain mercato. L’idée est de s’offrir les services de l’ancien Lyonnais afin de l’associer à Pierre-Emerick Aubameyang et ainsi constituer une attaque de feu dans la cité phocéenne. Sur le papier, l’opération semble complexe, notamment pour des raisons financières. Mais selon le média, Memphis Depay pourrait être disponible pour moins de 10 millions d’euros en raison de sa situation contractuelle (libre en 2025). L’Atlético de Madrid ne s’opposera pas à son départ, un second argument pour croire qu’un départ vers Marseille est possible.

Memphis Depay disponible pour moins de 10 ME ?

Le salaire du joueur est imposant certes, mais Pablo Longoria a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de distribuer des émoluments colossaux lorsqu’il estimait que cela valait le coup (Aubameyang, Alexis Sanchez, Kondogbia). Avec le retour de prêt de Joaquin Correa à l’Inter Milan, l’OM va en plus se délester d’un immense salaire, d’un demi-million d’euros par mois. Cette somme pourrait être réutilisée pour payer Memphis Depay, dont le rendement serait sans aucun doute supérieur à celui de l’international argentin. Une condition est toutefois indispensable pour espérer recruter l’homme aux 44 buts avec les Pays-Bas, se qualifier en coupe d’Europe. Memphis Depay n’exigera pas la Ligue des Champions mais il veut au minimum rejoindre un club qualifié pour l’Europa League afin de poursuivre sa carrière. Jean-Louis Gasset et ses hommes savent donc ce qu’ils ont à faire d’ici à fin mai pour faciliter la tâche de Pablo Longoria lors du mercato à venir.