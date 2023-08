OM ‍: Le gros boulot de Vitinha, ce Ballon d'Or est bluffé

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une belle entrée contre Brest avec l'Olympique de Marseille, Vitinha enchaîne les prestations bien plus convaincantes cette saison. Jean-Pierre Papin a même annoncé que le buteur allait retrouver son efficacité d'antan.

Avec deux buts inscrits en trois matchs de Ligue 1 pour cet exercice 2023/2024, Vitinha réalise aussi bien que lors de sa dernière demi-saison où il avait marqué seulement deux fois en 14 rencontres disputées. Bien plus à l'aise dans le jeu et mieux intégré au collectif, le Portugais semble être enfin prêt à réaliser de grandes performances avec Marseille. Malgré la rude concurrence en attaque, le joueur de 23 ans parvient à démontrer qu'il est un attaquant de qualité. Après la victoire de l'OM (2-0) contre le Stade Brestois, Jean-Pierre Papin, désormais en charge de conseiller Pablo Longoria a évoqué le cas de Vitinha. L'ancien attaquant olympien est également présent pour donner des conseils aux joueurs offensifs du club. La légende phocéenne s'est exprimée auprès du micro de Prime Video pour analyser les performances et la trajectoire de Vitinha.

Papin rassure les Marseillais, Vitinha n'est pas une arnaque

« Vitinha c'est un très très bon joueur. Il est arrivé avec un certain bagage qu'il avait chez lui. Il a eu du mal à s'intégrer mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup donc je ne suis pas surpris qu'il retrouve son niveau d'avant mais ça sera bien mieux dans quelque temps » a assuré le ballon d'or 1991 suite à la victoire de l'OM et à la bonne entrée de l'ancien buteur de Braga qui est sur des bonnes bases en ce début de saison. Les supporters du club de la cité phocéenne peuvent être rassurés, Vitinha n'est pas une arnaque, c'est JPP qui le dit. Car acheté pour 32 millions d'euros, le joueur de 23 ans était au centre des critiques sur son niveau. Une grande saison de Vitinha est attendue et surtout annoncée par Papin lui-même.