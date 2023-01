OM : Une vente historique, Longoria prêt à craquer ?

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

C'est la nouvelle rumeur qui fait peur aux supporters de l'OM. Aston Villa est prêt à mettre le paquet sur Mattéo Guendouzi. Si le club phocéen ne souhaite pas vendre son leader au milieu de terrain, Marseille pourrait renflouer ses caisses et renforcer d'autres secteurs avec la vente du numéro 6 marseillais.

Après avoir enregistré l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, l'OM doit encore rester actif sur le marché des transferts. Mais également du côté des départs puisque selon les informations du journaliste de 90min Graeme Bailey, Aston Villa est prêt à approcher les 50 millions d'euros pour s'offrir les services de Mattéo Guendouzi. Les Villans ont déjà chipé l'ancienne pépite marseillaise Boubacar Kamara l'été dernier et ont visiblement l'objectif de récidiver. Cette fois, avec une offre difficile à refuser pour Pablo Longoria. Si l'OM ne souhaite pas vendre le milieu de 23 ans qui est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif d'Igor Tudor, la somme proposée par l'équipe anglaise pourrait contraindre les Marseillais à se séparer de l'international français (7 sélections) qui a déjà montré son attachement et sa dévotion à l'équipe phocéenne.

Unai Emery veut Mattéo Guendouzi

De retour sur un banc de Premier League après son départ de Villarreal, Unai Emery milite pour que son club signe Mattéo Guendouzi. Le technicien espagnol connaît parfaitement l'ancien joueur du FC Lorient puisqu'ils ont travaillé ensemble pendant un an à Arsenal. C'est lors de la saison 2018-2019 que le joueur de 23 ans a explosé aux yeux de l'Europe, sous les ordres d'Unai Emery qui l'avait intégré dans le 11 de départ malgré son jeune âge. Désormais, Guendouzi est devenu le patron de l'OM et un joueur international. Emery et Aston Villa ont de grandes ambitions dans le championnat anglais et l'ancien entraîneur du PSG est convaincu que le club de Birmingham a besoin d'un profil similaire à celui de Guendouzi. Reste à savoir si l'OM acceptera l'offre qui pourrait devenir la plus grosse vente de l'histoire du club phocéen.