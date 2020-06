OM : Le futur coach ? La place est réservée à Laurent Blanc

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille se trouve dans une situation totalement inédite en ce qui concerne son rôle d’entraineur.

André Villas-Boas a le vent en poupe, des résultats qui parlent pour lui, le soutien du vestiaire et des supporters. Malgré cela, l’entraineur de l’OM a failli partir dans la foulée d’Andoni Zubizarreta, et a ensuite refusé une offre de prolongation sur le long terme. Le coach portugais préfère garder sa liberté, et son loisir de partir quand il l’aura décidé. A moins d’une nouvelle saison incroyable avec des moyens encore plus limités et une place à défendre honorablement en Ligue des Champions, AVB va laisser sa place en juin 2021. Les dirigeants marseillais ne pourront pas être pris de court, et ils peuvent d’ores et déjà se mettre à chercher. Cela tombe bien, un grand entraineur, anciennement passé par l’OM, est libre et attend simplement un projet. Il s’agit de Laurent Blanc, et pour Daniel Riolo, il ne faudrait pas laisser passer cette occasion en or.

« Villas-Boas? Ils ont eu une année bonus qui est un peu tombée du ciel qu’on attendait pas. Profitons de ça comme ça les choses sont claires. Cela va permettre à l’OM de penser à la suite. Ils savent que quoi qu’il arrive, Villas-Boas reste un an et c’est tout. Ils peuvent donc travailler plus librement sans que ce soit cacher etc : On cherche un entraîneur, on se met sur le dossier. Soit on cherche un mec qui ne bosse pas cette année. En tout cas ça permet de travailler ! S’il faut que tu réserves Laurent Blanc et Frank Passi, tu peux le faire dès maintenant », a même glissé, avec une pointe d’humour, le consultant de RMC, qui sait que cela fait désormais quatre ans que le « Président » se cherche un nouveau défi depuis la fin de son aventure au PSG. Et vu le temps passé entre les deux challenges, il y aurait clairement prescription en ce qui concerne l’étiquette parisienne.