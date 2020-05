OM : La décision forte de Villas-Boas, il va rester

Dans : OM.

Alors que l'avenir d’André Villas-Boas s'écrit en pointillés depuis une semaine du côté de l’Olympique de Marseille, la dernière tendance va en surprendre plus d’un.

En début de semaine, l’entraîneur portugais a reçu une prolongation de contrat de la part de Jacques-Henri Eyraud et de Frank McCourt. Une proposition, avec deux saisons supplémentaires plus une autre en option, qu’AVB a décliné. Autant dire qu’après un bras de fer avec son président, Villas-Boas est bel et bien sur le départ à l’OM ? Pas forcément ! Sachant que le club phocéen refuse de négocier le départ de son coach, AVB n’a plus que trois solutions : la démission, la prolongation ou la « guerre ». Et c’est bien cette troisième option qui tient actuellement la corde.

En effet, selon RMC, l’ancien technicien de Porto pourrait rester à Marseille sans prolonger : « André Villas-Boas envisagerait ainsi une nouvelle saison avec l’OM comme un défi sportif, humain et surtout personnel ». Après avoir repoussé l’approche alléchante de Newcastle, AVB serait donc tenter à l’idée d’honorer sa dernière année de contrat avec l’OM. D’abord pour contrecarrer les plans d’Eyraud. Puis parce qu’Andoni Zubizarreta l’a dissuadé de partir, malgré la mise à l’écart du directeur sportif espagnol. Et enfin, Villas-Boas serait prêt à continuer l’aventure à Marseille pour faire plaisir à son groupe de joueurs, avec lequel il rêve de jouer la Ligue des Champions dans un Vélodrome en fusion. De quoi ravir les supporters olympiens.