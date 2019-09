OM : La fête gâchée de McCourt à Monaco

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Frank McCourt ne doit pas regretter le déplacement de dimanche soir sur le Rocher, même s'il aurait aimé que cela se termine par une note plus appréciable.

Pour la première fois de la saison, le propriétaire américain de l’OM a suivi un match de son équipe, ce dimanche à Monaco. Un stade bien rempli par les fans ou suiveurs olympiens, un scénario de fou et une victoire spectaculaire au bout avec une place aux abords du podium, le « boss » en a eu pour son argent. A tel point que, emporté par son élan et la communion entre les joueurs et le public marseillais présent à Louis-II, il est descendu sur la piste d’athlétisme pour saluer les fans, avant de faire demi-tour à l'approche du virage.

La première raison est le petit envahissement de terrain constaté après les jets de maillots de quelques joueurs. Certains sont retombés et des supporters ont fait le grand saut pour aller les récupérer, provoquant un petit mouvement de panique chez les forces de l’ordre. Mais, comme le raconte La Provence, Frank McCourt n’a pas spécialement été bien accueilli lors de son approche. S’il n’était pas visé directement, l’Américain s’est vu scander des « Direction démission » et des insultes qui visaient principalement Jacques-Henri Eyraud, le président. De quoi provoquer le recul de l’homme d’affaires de Boston, qui doit tout de même se dire qu’en France, on a des drôles de manière de fêter des victoires de cet acabit.