OM : Rami calme cet OL « qui va avoir des difficultés »

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Adil Rami (défenseur de l’OM après la défaite à Lyon) : « On les a mis en confiance dès le début du match. Sincèrement, on n’a pas vu un grand Lyon, mais bon ils ont gagné et ils prennent les trois points c’est le plus important. Cela fait partie du football, on va gagner des matches et on va en perdre, il faut accepter. Ce qui me rassure, c’est qu’on va être à la bataille jusqu’à la fin, alors que cette équipe de Lyon va avoir des difficultés. On a perdu une bataille, pas la guerre. On a fait preuve de caractère après les défaites, il faut maintenant penser à Troyes mercredi, ce sera super important. Sur ce que j’ai vu, je n'ai pas de crainte. On leur a offert le premier but et ils n’ont pas joué avec le feu au cul (...) Après le deuxième but, ils ont joué en confiance... »