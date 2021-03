OM : La carotte Radonjic éclate au grand jour

Dans : OM.

Au contraire de Nemanja Radonjic au même poste, Luis Henrique bénéficie d’une cote magnifique auprès des supporters de l’OM.

Auteur de quatre passes décisives en Ligue 1 malgré un temps de jeu famélique, le Brésilien de 19 ans s’impose comme un supersub très intéressant aux yeux de Jorge Sampaoli. Avant lui, Nemanja Radonjic a déçu à l’OM à ce poste d’ailier gauche et a ainsi été prêté avec option d’achat au Hertha Berlin. Sur le plateau de Football Club de Marseille, Alexandre Jacquin a comparé les deux hommes. Pour le journaliste de La Provence, il est clair que Luis Henrique a un potentiel supérieur. Surtout, l’opération semble plus intéressante financièrement, d’autant plus que l’insider dévoile que l’OM a clairement surpayé Nemanja Radonjic en 2018 en le recrutant 12 ME alors que Nice, par exemple, avait refusé son transfert pour 6 ME.

Radonjic acheté deux fois trop cher ?

« Ce pauvre Luis Henrique paye le prix de son transfert. S’il avait été acheté 1,5 ME, personne ne parlerait et Manu Amoros qui connaît très bien le foot n’aurait jamais dit ce qu’il a dit. Le problème, c’est qu’il paye le prix de son transfert et le fait que l’OM n’avait pas d’argent et qu’il a dépensé tout ce qu’il a sur un jeune Brésilien de 19 ans. Après, je trouve qu’il a de très bonnes qualités, je demande à le revoir et titulaire. C’est l’avenir de l’OM. Qu’on le veuille ou non, lui appartient à Marseille contrairement à Cuisance par exemple. L’idée avec Luis Henrique c’est de l’acheter 8 ME et de le revendre 20 ME dans deux ans je pense. C’était l’idée avec Radonjic aussi mais lui il est vraiment surpayé quand il arrive. Je ne connais pas tous les détails mais je sais que Nice l’a refusé pour 6 ME et que l’OM l’a acheté 12 ME » a dévoilé Alexandre Jacquin. Des révélations sur le mercato du duo Zubizarreta-Eyraud qui risquent de faire jaser à Marseille.