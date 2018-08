OM : L'OM insiste, Olivier Giroud refuse un retour en Ligue 1 !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Cité comme le plan B, de très grand luxe, puisque l'Olympique de Marseille n'arrive pas à finaliser la signature de Mario Balotelli, Olivier Giroud semble pourtant ne pas avoir réellement l'intention de revenir cet été en Ligue 1. Avec encore un an de contrat à Chelsea, l'attaquant champion du monde avec la France veut continuer sa carrière à l'étranger et plus précisément chez les Blues.

C'est ce qu'annonce Téféfoot, qui cite des sources proches d'Olivier Giroud. « L'attaquant de Chelsea a été relancé ces derniers jours par l'OM mais la tendance est qu'il poursuive encore une saison à Chelsea. Selon nos sources, il n'est toujours pas enclin à un retour en France », précise le média de TF1. Toujours en vacances, l'attaquant de Chelsea s'apprête à retrouver le chemin de l'entraînement sous les ordres de Maurizio Sarri, son nouvel entraîneur. Et ce dernier a lui aussi laissé entendre qu'il n'envisageait pas vraiment de voir partir des joueurs d'ici la fin du mercato. L'OM va probablement devoir compter sur un accord avec Mario Balotelli, ou bien se pencher sur une autre piste.