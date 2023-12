OM ‍: L’OL à la ramasse, Samir Nasri s’est régalé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Auteur du coup d’envoi fictif mercredi au Vélodrome, Samir Nasri a adoré la performance de Marseille face à Lyon (3-0). L’ancien Marseillais voit des signes encourageants pour le club phocéen.

L’Olympique de Marseille enchaîne. Après l’Ajax Amsterdam (4-3) en Ligue Europa et le Stade Rennais (2-0) la semaine dernière, c’est l’Olympique Lyonnais qui a chuté au Vélodrome, pour un troisième succès consécutif du club phocéen à domicile. De quoi réjouir les supporters marseillais, à commencer par Samir Nasri, présent mercredi pour donner le coup d’envoi fictif.

« C'était une très belle semaine, une très belle soirée, a savouré l’ancien Marseillais dans une réaction accordée au site officiel de l’OM. Je suis très content du résultat largement mérité. On a vu une équipe de Marseille très au point tactiquement et techniquement. J'ai bien aimé le visage conquérant de l'équipe. Gagner un Olympico, c'est toujours une sensation spéciale. Je me suis régalé. »

Nasri confiant pour l'OM

Et de manière plus générale, Samir Nasri a vu des signes encourageants pour la suite de la saison avec Gennaro Gattuso. « Je suis très optimiste, je pense que l'OM n'était pas à sa place, a-t-il commenté. Après, il a fallu un petit temps d'adaptation. On savait qu'un entraîneur part, un nouveau arrive, il a une certaine manière de travailler. Il y a énormément de cohésion, il a resserré les liens, il fait en sorte aussi que le groupe vive bien. Il y a des petites choses qui ne trompent pas. »

« Avoir un entraîneur avec autant d'énergie sur le bord de la touche, et qui fait des petits câlins à ses joueurs, un petit bisou... Ce sont de petits gestes, mais c'est très important pour la confiance. En tout cas, moi je suis très confiant pour la suite. L'objectif c'est d'être dans les quatre premiers pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Sur ça, je ne me fais pas de souci, je suis plutôt optimiste », a annoncé Samir Nasri alors que l’OM compte six points de retard sur le quatrième Lille.