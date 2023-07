OM ‍: L'Arabie Saoudite débarque, l'accueil est glacial

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête de stars pour continuer de renforcer son championnat, l’Arabie Saoudite se verrait bien piocher à l’OM et Chancel Mbemba est dans le viseur.

Auteur d’une première saison aboutie sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba est de nouveau appelé à être le patron de l’équipe de Marcelino en défense centrale. Pour l’heure, Pablo Longoria n’a pas recruté de défenseur central à associer à l’international congolais, qui devrait donc faire la paire avec Samuel Gigot ou avec Leonardo Balerdi en début de saison… en attendant un éventuel recrutement à ce poste, qui n’est pas impossible quand on connait l’hyperactif Pablo Longoria en période de mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

Encore faudrait-il être certain que Chancel Mbemba sera toujours un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Comme cela était prévisible, l’Arabie Saoudite a manifesté un fort intérêt pour le défenseur congolais de l’OM. A en croire les informations de Foot Mercato, un accord est toutefois loin d’être imminent. Et pour cause, le média spécialisé dévoile que Chancel Mbemba n’a pas ferment décliné la proposition saoudienne.

L'OM ferme la porte à Chancel Mbemba

En revanche, l’ex-taulier du FC Porto a exigé un salaire plus que colossal à tel point que les dirigeants de la Saudi Pro League lui ont fait savoir qu’il n’obtiendrait pas les émoluments exigés. De son côté, l’OM ne s’alignera pas avec l’offre saoudienne et espère que son joueur privilégiera le projet sportif de Marseille. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria n’a pas l’intention de se laisser faire, accord ou pas entre Chancel Mbemba et l’Arabie Saoudite.

Chancel Mbemba, taulier défensif de l'OM, a un intérêt prononcé d'Arabie Saoudite. Il va falloir surveiller la situation de l'international congolais dans les prochains semaines... pic.twitter.com/UhgqewIydu — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 19, 2023

Foot Mercato indique en effet que Marcelino a mis son véto au départ de l’international congolais et que l’état-major de l’OM n’a aucunement l’intention de le laisser partir. Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais même si avec l’Arabie Saoudite, tout peut évoluer très rapidement. Notamment si dans un coup de folie, les dirigeants saoudiens proposent tout d’un coup à Chancel Mbemba de doubler ou de tripler son salaire actuel, estimé à plus de 300.000 euros par mois sur la Canebière.