OM ‍: Jean-Louis Gasset confirme son départ

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin prochain, Jean-Louis Gasset ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Interrogé par La Provence, le technicien de 70 ans a fait part de sa décision.

Pompier de service de l’Olympique de Marseille après le limogeage de Gennaro Gattuso mi-février, Jean-Louis Gasset a signé un contrat de très courte durée avec le club phocéen. En effet, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire s’est engagé jusqu’au 30 juin prochain et selon toute vraisemblance, il n’ira pas au-delà. Jean-Louis Gasset a encore l’occasion d’écrire l’histoire du club marseillais à la veille d’un quart de finale retour d’Europa League contre le Benfica Lisbonne. Mais peu importe l’issue de cette saison, en championnat ou en coupe d’Europe, l’ancien coach de l’ASSE ou encore de Montpellier quittera l’OM l’été prochain. Dans une interview accordée à La Provence à la veille de la réception de Benfica, Jean-Louis Gasset a officialisé sa décision.

« Je ne pense pas au lendemain. J’ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m’attend. Rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaître, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus fort, j’en ai envie. Où je serais en juillet ? Aux Bahamas (rires). Non, je ne sais pas. J'ai ma vie, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et ensuite le destin fera son chemin » a fait savoir Jean-Louis Gasset, officialisant à cette occasion son choix de quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Les supporters olympiens, qui vivent une saison particulièrement difficile, espèrent que Jean-Louis Gasset partira sur une très bonne note, notamment grâce au parcours en Europa League. De leur côté, Pablo Longoria, Stéphane Tessier ou encore Mehdi Benatia sont d’ores et déjà au travail pour trouver le coach idéal pour le futur de l’OM. Un nom ressort très régulièrement du chapeau, celui de Paulo Fonseca, dont le contrat à Lille expire en juin prochain et qui fait clairement office de priorité aux yeux du board marseillais, qui songe aussi à Christophe Galtier en tant que plan B.