OM : Pourquoi l'OM peut désormais faire Rongier au mercato

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Déjà à la recherche d’un milieu de terrain avant le début de la saison, l’OM en a désormais fait l’un de ses axes de travail principaux avec la vente de Zambo Anguissa à Fulham.

Et la cible numéro 1 se nomme Valentin Rongier. Alors qu’il n’est plus vraiment temps de tergiverser, les dirigeants marseillais se sont rapprochés de ceux de Nantes, affirme Yahoo Sport. Selon le portail sportif, cela négocie autour de l’indemnité de transfert à verser au FC Nantes, qui ne veut pas laisser filer l’un de ses meilleurs joueurs sans une copieuse indemnité. Les Canaris demanderaient ainsi une somme minimale de 15 ME, pouvant atteindre les 20 ME avec bonus.

Un montant que l’OM, qui reconnaît toutefois la valeur de Rongier et une potentielle plus-value dans les années à venir, rechigne à mettre sur la table pour le moment. En tout cas, les supporters marseillais désireux de voir le Nantais poser ses valises sur la Vieux Port pourront se rassurer en se disant que, si les deux clubs discutent, c’est que la Maison Jaune n’est pas totalement opposée à son départ d’ici la fin du mois d’août.