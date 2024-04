Paulo Fonseca a deux mois pour accepter l’offre de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour le poste d’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Mais il ne sera pas simple de convaincre le technicien portugais, en fin de contrat avec Lille au mois de juin.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille le 30 juin, Jean-Louis Gasset ne sera pas prolongé à l’issue de la saison. Au sein de l’état-major phocéen, il n’en a jamais été question, même lorsque l’entraîneur de 70 ans enchainait les victoires en Ligue 1 et en Europa League. La série très difficile de l’OM avec les défaites contre Rennes, Paris et Lille, confirme qu’un grand changement lors de l’intersaison est nécessaire, avec un renouvèlement de l’effectif et un changement d’entraîneur indispensable. Un homme est la priorité du président marseillais Pablo Longoria, il s’agit de Paulo Fonseca.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin prochain, le technicien portugais était déjà l’une des pistes chaudes du président de l’Olympique de Marseille il y a un an, mais le dossier était trop compliqué et le président olympien s’était ensuite tourné vers Marcelino… on connait la suite. L’été prochain, la piste Paulo Fonseca sera plus simple pour l’OM, car l’entraîneur du LOSC sera libre de tout contrat. Selon les informations du 10 Sport, il est aujourd’hui la priorité absolue de Marseille, loin devant Christophe Galtier.

Paulo Fonseca à l'OM, réponse fin mai ?

Le média révèle que l’entraîneur des Dogues sera toutefois difficile à convaincre car son formidable travail lors des deux dernières saisons à Lille n’est pas passé inaperçu. Il figure aujourd’hui dans le viseur de plusieurs clubs européens. Il est par ailleurs indiqué que Paulo Fonseca ne prendra pas de décision avant fin mai, soit la fin du championnat. Autrement dit, dans deux mois, l’Olympique de Marseille et Lille pourraient être fixés sur l’avenir de Paulo Fonseca. Pablo Longoria cherche depuis plusieurs semaines à convaincre l’ancien coach de la Roma et assurément, il ne lâchera pas l’affaire si facilement. Car le président de l’OM sait trop bien l’importance d’un coach à la hauteur pour relancer un projet sur le déclin comme c’est actuellement le cas en Provence, où l’état-major est d’accord sur le profil de Paulo Fonseca.