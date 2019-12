OM : Hamouma dit tout sur son transfert avorté à Marseille

Dans : OM.

Régulièrement cité dans les rumeurs de transfert, Romain Hamouma a notamment été annoncé à l’Olympique de Marseille. Une information confirmée par le principal intéressé, mais avec une précision importante.

A l’approche du mercato hivernal, les rumeurs vont se multiplier au fil des jours. Les joueurs en difficulté vont forcément alimenter les bruits de couloir. Tout comme les éléments dont les situations contractuelles ne sont pas claires. Du côté de l’AS Saint-Etienne, Romain Hamouma sera peut-être concerné puisqu’il se retrouvera à un an de la fin de son bail l’été prochain. Du coup, la piste de l’Olympique de Marseille pourrait bien réapparaître dans les médias.

En effet, l’attaquant des Verts a été annoncé dans le viseur olympien à plusieurs reprises dans sa carrière. Mais d’après l’ancien Caennais, le pensionnaire du Vélodrome ne l’a vraiment sollicité qu’en 2012. « C'est vrai que j'avais été en contact avec Marseille, mais ça remonte à l'époque de Caen, avant que je signe à Saint-Etienne, a révélé Hamouma à la chaîne RMC Sport. Il n'y a pas eu de contacts plus récents, ce sont de fausses informations. Je n'ai pas eu de contacts avec Marseille. »

Hamouma dans le flou

Quant à l’avenir, le Stéphanois sous contrat jusqu’en 2021 est dans le flou. « Je n'ai pas vraiment d'idées, a-t-il confié. On a changé de coach et de directeur général donc je ne sais pas du tout comment ça se passera. Je vais travailler pour que le club se positionne à la fin de la saison. S'il n'y a pas de prolongation, on verra ce qui se passe par la suite. » A 32 ans, Hamouma ne devrait plus faire partie des cibles de l’OM.