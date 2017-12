OM : Gustavo n'est pas le meilleur joueur de l'OM... selon lui

Dans : OM, Ligue 1.

Recrue phare de l'Olympique de Marseille cet été, Luiz Gustavo s'est imposé comme l'élément moteur de l’équipe de Rudi Garcia depuis le début de la saison.

Indiscutablement meilleur joueur de la première partie de saison, l’international brésilien était présent en conférence de presse ce mardi après-midi. Interrogé sur la passion qu’il déchaîne chez les supporters, l’ancien joueur de Wolfsburg a tenu à rappeler qu’il n’était pas plus important que ses coéquipiers à l’OM. Enfin ça, c’est lui qui le dit…

« Je suis très heureux à Marseille, mais je suis un éternel insatisfait. Dans le sens où j’aimerais être meilleur et j’aimerais que tous mes coéquipiers soient meilleurs. Malgré cela, nous sommes sur la bonne voie et il faut continuer à travailler tous ensemble, avec la direction et les supporters pour faire de l’OM un encore plus grand club. Notre objectif commun est de faire évoluer l’OM, on veut toujours plus. L’amour des supporters ? J’en suis conscient, je remercie les fans. Ma manière de les remercier, c’est tout simplement de jouer mon football. Cette reconnaissance est importante pour moi, mais je ne suis pas plus important que mes collègues » a-t-il expliqué devant les médias du Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Les supporterons phocéens apprécieront cette modestie et ce discours ambitieux.