OM : Guendouzi, les enchères grimpent au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable la saison dernière, Mattéo Guendouzi est devenu un remplaçant de luxe aux yeux d’Igor Tudor à l’OM.

Déterminant lors de ses deux dernières entrées en jeu contre Auxerre et Lens, Mattéo Guendouzi pourrait retrouver une place dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille pour les quatre dernières journées de championnat. Ce serait un moindre mal pour l’international français, remplaçant depuis plusieurs semaines dans l’esprit d’Igor Tudor et qui n’aspirait pas vraiment à cela après avoir disputé la Coupe du monde avec l’Equipe de France.

West Ham et Aston Villa en lutte pour Guendouzi ?

Plus globalement, l’avenir de Mattéo Guendouzi fait peu de doutes. A moins d’une grosse surprise, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal va quitter l’OM en fin de saison. Pablo Longoria souhaite réaliser au moins une grosse vente cet été afin de pouvoir réinvestir à sa sauce sur le marché des transferts et Guendouzi est l’un des joueurs les plus bankables. Une tendance qui se confirme ce mardi dans les colonnes de The Atheltic, qui affirme qu’en plus d’Aston Villa, West Ham songe très fortement au milieu de terrain marseillais.

Et pour cause, les Hammers ont de grande chance de perdre leur star Declan Rice à la fin de la saison, l’international anglais étant convoité par Newcastle ainsi que Manchester United. Dès lors, le profil de Guendouzi plait à West Ham. Un second intérêt de la part du club anglais qui va permettre à Pablo Longoria de faire grimper les enchères.

Le média britannique affirme que pour l’heure, le président de l’Olympique de Marseille ne se montre pas encore trop gourmand en exigeant 25 millions d’euros pour démarrer les négociations. Mais nul doute que si West Ham et Aston Villa se disputent la signature de Mattéo Guendouzi cet été, alors le prix pourrait s’envoler et facilement atteindre la barre des 30 millions d’euros. Une belle affaire en perspective pour Longoria, qui avait déboursé une somme avoisinant les 12 millions d’euros pour recruter Guendouzi à Arsenal il y a deux ans.